Nazilli'de narkotik polisinden parklarda şok uygulama

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından parklarda yapılan şok uygulamalarda yüklü miktarda eroin ele geçirilirken 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı, 1 zehir taciri ise tutuklandı.



Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik operasyon ve uygulamaları aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta sonu uyuşturucu ticaretinin yapabileceği değerlendirilen 11 parkta şok uygulama yapıldı. Zafer Mahallesi'nde bulunan bir parkta zehir tacirinin madde satışı yaptığını tespit eden ekipler park içinde yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından K.H. isimli zehir tacirini kıskıvrak yakaladı. Şüpheli şahsın üzerinden satışa hazır hale getirilmiş fişekler halinde yüklü miktarda eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Farklı parklarda yakalanan 2 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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