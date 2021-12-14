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Polisin dikkati faciayı önledi

DHA

Polisin dikkati faciayı önledi


Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir apartmanın bodrum katında çıkan yangını erken fark eden polis ekipleri, olası bir faciayı önledi. 
Yangın, saat 18.00 sıralarında Efeler ilçesi Orta Mahalle Selanik Caddesi'nde bulunan Çağlar apartmanının bodrum katında çıktı. Devriye görevinde bulunan polis ekipleri, bir apartmanın bodrum katından dumanlar yükseldiğini görünce apartmanda bulanan vatandaşları tahliye etmeye başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yoğun duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen itfaiye erlerine ise çevredekiler su ve ayran ikram etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında apartmanın bodrum katında bulunan eşyalar tamamen yandı. Maddi hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.   DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM
2021-12-13 23:22:31

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