Aydın’da konut satışları arttı

Aydın’da Kasım ayında ev satışları yüzde 59 artarak 4 bin 97 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Kasım ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın’da konut satışları 2021 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,9 oranında artarak 4 bin 97 oldu. Bu satışların 966’sı ilk satış, 3 bin 131’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 31 bin 706 konut satışı ve yüzde 17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 17 bin 117 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 11 bin 116 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 36 konut ile Hakkari, 65 konut ile Ardahan ve 98 konut ile Bayburt oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,3’lük payla 10. sırada yer aldı.



İpotekli satışlar arttı

Aydın’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,4 oranında artış göstererek 792 oldu. 792 ipotekli satışın 189’u ilk satış, 603’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 39 bin 366 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 22 olurken bu oran Aydın ili için yüzde 19,3 olarak gerçekleşti.



Diğer satışlar arttı

Aydın’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,4 oranında artış göstererek 3 bin 305 oldu. Bu satışların 777’si ilk satış, 2 bin 528’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 139 bin 448 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.

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