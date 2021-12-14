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Süleyman Usta, 15 yıl mücadele verdi zafere ulaştı 50 yaşında başladığı tekneyi 65 yaşında tamamlayıp denize indirdi

İHA

Süleyman Usta, 15 yıl mücadele verdi zafere ulaştı 50 yaşında başladığı tekneyi 65 yaşında tamamlayıp denize indirdi

Aydın sanayisinde marangozluk yapan, 2007 yılında 50 yaşında iken kendi tasarımı ile yat yapımına başlayan Süleyman Çıkrıkçı, 15 yılda teknesini tamamlayıp denize indirdi. Didim Akbük’te teknesini denize indirmeyi başaran Çıkrıkçı, şimdi teknesi ile azminin zaferini yaşıyor.
Aydın’da marangozluk yapan Süleyman Çıkrıkçı, 2007 yılında lüks bir yat yapmaya başladı. Her şeyi hesaplayıp düşünen Süleyman Çıkrıkçı, teknenin boyunu ve dükkandan nasıl çıkacağını düşünemeyince Karadeniz fıkralarını aratmayan bir durum ile karşılaştı. Yüzde 80’ini tamamladığı tekneyi 10 yıl önce işleri bozulunca satılığa çıkaran Çıkrıkçı, müşteri bulamayınca tekneyi dükkandan çıkacak hale getirip açık alana taşıdıktan sonra 15 yıllık süreç içerisinde tamamladı. O dönemde mendireksiz 4.5 metre yüksekliğindeki lüks yat için her şeyi düşünen Süleyman usta, yatın dükkandan nasıl çıkacağını düşünemeyince haber olmuştu. 'Martı' adını verdiği özel işlemeli yatın ahşap işçiliğini meslek hayatının 15 yıllık sürecinde kendi el emeği ile tamamlayan Süleyman Çıkrıkçı, 65 yaşına geldiğinde hem tekneyi tamamladı hem de mesleğinden emekli oldu. Dengesinden, motor hacmine ve sintineden mendireğe kadar her şeyi çok mükemmel bulunan özel yat 15 yıllık mücadelenin ardından Didim Akbük Koyu’nda denize indirildi.

"İşlerim bozulunca tekne yapmaya karar verdim"
65 yaşındaki Süleyman Çıkrıkçı, "İşlerimiz bozulunca ne yapacağım diye düşünürken tekne yapmaya karar verdim. Alt yapısını öğrenmek için de 35 sene Marmaris Bozburun'da çalıştım. 'Bismillah' diyerek 50 yaşında başladığımız tekneyi 65 yaşında bitirdik. Tekne bitti ama halen daha ne iş yapacağımı bilemiyorum. Ürettiğimiz mala rağbet yok, alan yok satan yok. Sanatkarın malına artık rağbet yok. 12 yaşından beri çalışıyorum. Şimdilerde çırak dönemi de bitti yetiştirecek adam da yok. Kimse el, kol kuvveti ile çalışmak istemiyor artık. Para buldukça tek başıma peyderpey yaptım. Önce altına bir kızak yaptım. İnsanlar iş yerimin içinde kalan tekneyi dışarıya nasıl çıkartacağımı merak ediyordu. Ön taraftaki kepenk kısmını söktük, sonra forklift ile asıldık çıktı. Sonra boyadık ve Akbük'e götürdük denize indirdik. Şu anda limanda bağlı. Haftanın 12 günü gidiyorum denizde tur atıyorum. Yazın yapabilirsek tekne turu yapacağız. Eşimizi dostumuzu ve turistleri gezdireceğiz. Bir işi yaparken önce beynimde bitiriyorum sonrası zaten geliyor. Kafada bitirdikten sonra yapılamayacak bir iş yok. Ama önce o işi kafaya sokabilmek 'ben bu işi yaparım' diyebilmek çok önemli. Sanatın temeli de zaten budur. Önce proje bitecek, uygulama da gerisi kendiliğinden geliyor" dedi.

“Azmin ve kararlılığın zaferi”
İlkokul mezunu bile olmayan Süleyman Çıkrıkçı’nın bu başarısını kutlayan Aydın Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün, “Yıllar önce sanayide marangoz ustamız 50 metrekarelik dükkanında tekne yapmaya başlamıştı. İlkokul terk olduğu için oda kaydını bile yapamadığımız Süleyman Ustamız, 50 metrekarelik dükkanda yapımına başladığı yat, tamamlandığında dükkandan çıkmayınca o dönemde gazete ve televizyonlarda haber olmuştu. Süleyman Ustamız, bu süreçte kurslara gidip diplomalarını aldı. Aynı zamanda 3 boyutlu düşünebilen ve mahareti ile mesleğin önemli üstatlarından olan Süleyman Ustamız, yaklaşık 15 yıllık mücadelenin ardından hem tekneyi hem de belgelerini tamamlayıp Martı adlı teknesini denize indirmeyi başardı" ifadelerini kullanarak Çıkrıkçı’yı tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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