Üniversiteler arası voleybol 2. lig müsabakaları başladı

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Türkiye Üniversitelerarası Voleybol 2. Lig Maçları Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde başladı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan müsabakaların açılış seromonisine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Burçin Ölçücü, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. ADÜ Binali Yıldırım Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda ADÜ'nün yanı sıra Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kadın ve erkek voleybol takımları yer alıyor.



Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Kadın Voleybol Takımlarının mücadelesi ile başlayan müsabakalarda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reşat Kartal konuşma yaparak tüm takımlara başarılar diledi.

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