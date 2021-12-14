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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baklaköy Düğün Salonu’nda sona gelindi

İHA

Baklaköy Düğün Salonu’nda sona gelindi

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Baklaköy Mahallesi’ne yapılan düğün salonunda sona gelindiğini açıkladı.

Köşk Belediyesi tarafından Baklaköy Mahallesi’nde yapımı devam eden mahalle düğün salonunda sona gelindi. Önümüzdeki düğün sezonuna yetiştirilmesi amacıyla çalışmalar aralıksız devam ederken, düğün salonu yapımında yüzde 85 oranında sona yaklaşıldı. ‘Her şey Köşk için’ sloganıyla hizmetlerine devam ettiklerini ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; “Mahalle düğün salonu yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Baklaköy Mahallemizde bulunan düğün salonunda ekiplerimiz, sıvama ve elektrik tesisatı döşeme çalışmasını tamamladı. Bir yandan da trapez saç çatı kaplama çalışmasını sürdürüyor. Ekiplerimiz, akabinde boya, badana işlerini tamamlayarak Baklaköy Düğün Salonu’nu en kısa zamanda Baklaköylü hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

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