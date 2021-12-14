Çaldığı kredi kartı ile alışverişi kısa sürdü

Aydın’ın Söke ilçesinde bir şahsa ait kredi kartını çalarak, cep telefonu, tam altın alışverişi yapan ayrıca bin 800 TL nakit para çeken şüpheli, hırsızlık büro amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, A.Y. isimli şüpheli Söke’de bir vatandaşın kredi kartını çalarak, Efeler ilçesine geldi. Burada çaldığı kredi kartı ile alışverişe çıkan A.Y. bir cep telefonu, bir adet tam altın alırken, bin 800 TL’de bankadan nakit para çekti. Aydın İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çaldığı kredi kartı ile alışverişe çıkan hırsızı yaptığı titiz çalışmalar ile tespit ederek suç üstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Ayrıca polis ekipleri il merkezinde iki ayrı alışveriş merkezinden hırsızlık yaptığı tespit edilen S.Y. ile inşaatlardan doğalgaz çubuğu çalan üç şüpheli de suçüstü yakalanıp, gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.