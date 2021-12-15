Efeler Belediyesi'nin acı günü Yazı İşleri Müdürü Karakoç vefat etti

Emekli zammı ne kadar olacak?

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Efeler Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karakoç hayatını kaybetti.



Efeler Belediyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Ali Karakoç geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Karakoç'un ani ölümü ailesi ve çalışma arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Birçok belediye personeli, Karakoç için sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirerek başsağlığı mesajları yayımladı. Karakoç'un ikindi namazına müteakip Umurlu Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bayramyeri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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