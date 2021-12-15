Ortaklar Mahallesi’nde genç ofis açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ortaklar Mahallesi’nde genç ofis açıldı

İHA

Ortaklar Mahallesi’nde genç ofis açıldı

Aydın’ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi’nde gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunabileceği "Genç Ofis" hizmete girdi.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 60’ın üzerindeki öğrenci topluluklarının verimliliklerini arttırmak, kendi aralarındaki diyalog ve iş birliğini geliştirmek sporun ve sanatın birleştirici, geliştirici gücünün kullanılması amacıyla eski Ortaklar Belediyesi binası, Ortaklar Genç Ofis’e dönüştürüldü.
Ortaklar Genç Ofis’in içerisinde satranç, masa tenisi, mangala, langırt, akıl ve zeka oyunları, derslikler, atölyeler bulunuyor. Gençlerin eğitsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllük algılarının güçlendirilmesine katkı sağlayacak. Genç Ofis, Gençlik Merkezi konseptinde hizmet verecek.
Geleceğin teminatı olan gençlerin, çeşitli sanatsal aktiviteler, kültürel ve sosyal faaliyetler ile gönüllülük projelerinde yer alabilecekleri önemli bir ofisi Germencik’e kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Her yönden iyi yetişmiş bir gençliğe sahip olabilmemiz için elimizdeki tüm imkanları değerlendirmeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimde Aydın’da sadece 1 adet Gençlik Merkezi vardı. Şimdi ise 2 Gençlik Merkezimiz 2 Genç Ofisimiz var. Köşk Gençlik Merkezimiz yakında hizmete açılacak, böylece gençlik merkezi sayımız 3’e ulaşacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile imzalanan protokol kapsamında her ilçemize gençlik merkezi açmayı hedefliyoruz. Germencik İlçemize ve gençlerimize Ortaklar Genç Ofis’imizin hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerimiz burada gönüllerince eğlenecek, bilgi sahibi olacak, etkinliklere katılacak ve topluma yararlı bir birey olma yolunda ilerleyecek. Ben bu vesileyle Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Valimiz Hüseyin Aksoy’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın BŞB Avrupa'da adım adım finale
YEREL HABERLER Aydın BŞB Avrupa'da adım adım finale
Efeler Belediyesi'nin acı günü Yazı İşleri Müdürü Karakoç vefat etti
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi'nin acı günü Yazı İşleri Müdürü ...
Didim’in tanınan müteahhidi tutuklandı
YEREL HABERLER Didim’in tanınan müteahhidi tutuklandı
Efeler Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu; “Aydın çiftçisi kuru tarımda zorluk yaşar”
YEREL HABERLER Efeler Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu; “Aydın ...
Aydın'ın sultanları Avrupa'da tur atladı
YEREL HABERLER Aydın'ın sultanları Avrupa'da tur atladı
Çaldığı kredi kartıyla altın alıp alışveriş yaptı, ATM'den para çekince yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı kredi kartıyla altın alıp alışveriş yaptı, ...
Söke Anadolu Lisesi Aydın il şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Söke Anadolu Lisesi Aydın il şampiyonu oldu
Çaldığı kredi kartı ile alışverişi kısa sürdü
YEREL HABERLER Çaldığı kredi kartı ile alışverişi kısa sürdü
Maaşını alamayınca çalıştığı inşaata çıkıp, intihar etmek istedi
YEREL HABERLER Maaşını alamayınca çalıştığı inşaata çıkıp, intihar ...
Aydınlı işitme engelli genci darp eden sanıklar, Kocaeli'de hakim karşısına çıktı
YEREL HABERLER Aydınlı işitme engelli genci darp eden sanıklar, ...
Baklaköy Düğün Salonu’nda sona gelindi
YEREL HABERLER Baklaköy Düğün Salonu’nda sona gelindi
Başkan Güler'den Köşk arıtma tesisi açıklaması "Köşk'e arıtma tesisi yapılması için 27 Milyon kaynak aktarılmasını sağladık"
YEREL HABERLER Başkan Güler'den Köşk arıtma tesisi ...
Deva Partisi Aydın’da toplu istifa
YEREL HABERLER Deva Partisi Aydın’da toplu istifa
Kuşadası Cemevi'nde tapu devri için süreç başladı
YEREL HABERLER Kuşadası Cemevi'nde tapu devri için süreç başladı
Köşk'te bıçaklı kavga Birbirlerini bıçaklayan 2 genç hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Köşk'te bıçaklı kavga Birbirlerini bıçaklayan 2 genç ...
Üniversiteler arası voleybol 2. lig müsabakaları başladı
YEREL HABERLER Üniversiteler arası voleybol 2. lig müsabakaları ...
Cinsel istismardan tutuklama kararı çıkınca kaçtı, yarım saat sonra yakalandı
YEREL HABERLER Cinsel istismardan tutuklama kararı çıkınca kaçtı, ...
Cinsel istismardan tutuklama kararı çıkınca kaçtı, yarım saat sonra yakalandı
YEREL HABERLER Cinsel istismardan tutuklama kararı çıkınca kaçtı, ...
Topladıkları mandalinaları, Antalya’daki yaşıtları ile paylaştılar
YEREL HABERLER Topladıkları mandalinaları, Antalya’daki yaşıtları ...
Süleyman Usta, 15 yıl mücadele verdi zafere ulaştı 50 yaşında başladığı tekneyi 65 yaşında tamamlayıp denize indirdi
YEREL HABERLER Süleyman Usta, 15 yıl mücadele verdi zafere ulaştı 50 ...
Aydın’da konut satışları arttı
YEREL HABERLER Aydın’da konut satışları arttı
Kuyucaklı gençler Çanakkale ruhunu yaşayarak öğreniyor
YEREL HABERLER Kuyucaklı gençler Çanakkale ruhunu yaşayarak ...
Aydın’da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Didim’deki yabancılar “eğitim” için sahne aldı
YEREL HABERLER Didim’deki yabancılar “eğitim” için sahne aldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.