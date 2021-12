ADÜ Erasmus projesinin toplantısı Fransa’da yapıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz tarafından yürütülen "Building a Learning Culture for the Digital World" adlı Erasmus projesinin ikinci uluslararası toplantısı Fransa’nın Saumur şehrinde gerçekleşti.

Toplantıya Türkiye’den ADÜ ve Efeler İlçe Milli Müdürlüğü, Yunanistan’dan Experimental Lyceum of Agioi Anargyroi, Fransa’dan Institut Saumurois De La Communication adlı proje partnerleri katılırken İtalya’dan Eurocultura isimli eğitim kurumu ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi toplantıya çevrimiçi olarak katıldı.

Efeler İlçe Kaymakamı Cemal Şahin ile Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan’ın da katılım sağladığı ve iki gün süresince devam eden proje toplantıları sonrasında, Fransa’nın Saumur şehrindeki Collage Calypso ve Institution SaintLouis okullarına ziyaretler gerçekleştirildi. Ziyaretlerde, eğitim öğretim ve altyapı konularında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunularak proje hakkında bilgilendirme yapıldı.

Okul gezilerinin ardından MontreuilBellay Belediyesini ziyaret eden proje ekibine, Belediye Başkanı, belediyenin çalışmaları ve ilçe yerel yönetimi hakkında bilgi vererek gerek yönetimsel gerekse eğitimöğretim alanında ortak çalışma yapma konusunda istekli olduklarını belirtti.

