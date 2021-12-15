Azılı suçluyu Nazilli polisi yakaladı

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde 11 suçtan yakalama kararı bulunan ve 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında 11 adet suçtan yakalama kararı olan ve 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. kaçmaya çalışırken yakalandı. Polis M.K’nın evine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Evinin penceresinden kaçan M.K, operasyona katılan 6 ekibin kovalamacasıyla yakalandı. M.K’nın silah ticareti yapma, örgüt kurma, silahla tehdit suçlarından yakalaması olduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Yakalanan M.K Cezaevine gönderildi.

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