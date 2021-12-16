Vatandaşın ilk tercihi, Aydın Büyükşehir'in Halk Ekmek'i oldu

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Emekli zammı ne kadar olacak?

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Aydın’da ekmek fiyatlarına yapılan zammın ardından vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen ve 2 liraya satılan Halk Ekmek’e yöneldi.

Aydın’da ekmek fiyatının 2,5 liraya yükselmesinin ardından vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Ekmek büfelerine yöneldi. Şehrin belli noktalarında bulunan Halk Ekmek büfelerinin önünde 2 liraya satılan ekmek için uzun kuyruklar oluşurken, ekmekler dakikalar içinde tükendi.

Kentte peş peşe gelen zamlar nedeniyle maddi güçlük yaşayan vatandaşlar için devreye giren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ekmek fabrikasındaki mevcut üretimin 3 katına çıkarılması yönünde talimat verdi. Günde 100 bin ekmek üretilen Halk Ekmek'in kapasitesi artırılarak 300 bin ekmeğe çıkarılacağı öğrenildi.

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