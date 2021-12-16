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Nazilli Belediyespor'da Berat devreyi kapattı

DHA

Nazilli Belediyespor'da Berat devreyi kapattı


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'da Berat Eyüpoğlu sakatlanarak sezonun ilk yarısını kapattı. Kanat oyuncusu Berat, antrenmanda bileğine aldığı darbe sonucunda sakatlandı. Yapılan tetkiklerde 27 yaşındaki futbolcunun bileğinde 1'inci derecede yırtık oluştuğu belirlendi. Berat'ın ilk devrenin kalan iki maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2021-12-16 13:48:56

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