ADÜ’nün araştırma görevlisi üçüncülük ödülünün sahibi oldu

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Eyüp Yılmaz, Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen “En Başarılı Doktora Tezi” yarışmasında üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Araştırma Görevlisi Dr. Eyüp Yılmaz’ın tezi “Video oyunu ve geleneksel oyun oynayan çocukların sosyal problem çözme becerileri ile değer algılarının karşılaştırılması (Türkiye İngiltere örneği)” adını taşıyor.

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