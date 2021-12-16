Baro Başkanı Bozkurt’tan veda paylaşımı

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Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, sosyal medya üzerinden paylaştığı veda fotoğrafı ile görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu'nun ardından yeni başkan Erinç Sağkan’ın listesinde yer alarak yönetim kuruluna giren Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, sosyal medya üzerinde veda fotoğrafı paylaştı. Yaptığı paylaşıma “Aydın Barosu Başkanı olarak son yazı, son imza” notunu düşen Bozkurt, görevinden istifa ettiğini açıkladı. TBB Yönetim Kurulu'nda saymanlık görevine getirilen Bozkurt meslek etiği gereği istifa ettiğini belirtti.

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