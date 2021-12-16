Silahla kendini vuran emekli polis kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 ay önce emekli olarak Aydın’a yerleşen ve evinde silahla kendini vuran emekli polis Hüseyin Yılmaz (55) hastanede hayatını kaybetti.



Olay, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi 1008 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan ve 2 ay önce emekli olup Aydın’a yerleşen 55 yaşındaki emekli polis memuru Hüseyin Yılmaz, evinde silahla kendini vurarak intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yılmaz’da acı haber geldi. Emekli polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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