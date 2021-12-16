Yangında mahsur kalan engelli vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı Şüpheli yangınla ilgili ekipler soruşturma başlattı

– Aydın’ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan engelli vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı. Yangını şüpheli bulan güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Efeler ilçesi VeysipaşaKöprülü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1620 Sokak’taki bir apartmanın zemin katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda evden dumanların ve bağırma seslerinin yayılması üzerine çevre sakinleri durumu 112 ekiplerine bildirerek yardım istedi. Bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan da yanan evde mahsur kalan ve yürüme engeli olan K.Y. isimli şahsı kurtardı.

Yangının evde bulunan çekyatın yanması sonucu başladığını belirleyen ekipler, şüpheli buldukları yangınla ilgili soruşturma başlattı. Bu arada evin hanımı ise evin yanışını çaresiz bir şekilde ikamet ettiği binanın karşısındaki kaldırımda battaniyeye bürünerek izledi.

Söndürme ve soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlatırken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

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