Söke'de bir kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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Emniyet güçleri yaklaşan yılbaşı öncesinde uyuşturucu mücadelesini yoğunlaştı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşan yeni yıl öncesi Aydın ve ilçelerinde uyuşturucu girmesine önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında Söke'de başarılı bir operasyona imza atıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde Söke KOM Grup Amirliğinin desteği ile bir otelde kalan iki şahısa operasyon düzenledi. Operasyonda lüks aracın stepne içine zulalanan 1 kg sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan sorgulamadan sonra Söke Adliyesi'ne çıkartılan şüpheliler Ahmet P. ve Mete M. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

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