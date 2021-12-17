Nazilli’de 42 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hakkında 35 ayrı yakalama ve 42yıl kesinleşmiş hapis cezsı bulunan kadın şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, başta hırsızlık suçları olmak üzere çeşitli suçlardan 35 adet aranması bulunan G.T. isimli kadın yakalamak için operasyon düzenlendi. G.T’nin Nazilli de olduğu bilgisini alan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı takibe aldı. Sabah saatlerinde düğmeye basan polis ekipleri G.T ‘yi Eğrek Mahallesi’nde bulunan evinde yakaladı. Gözaltına alınan G.T. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.