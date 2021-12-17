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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ'de 'Çizgimiz Mehmet Akif Ersoy Sergisi' açıldı

İHA

ADÜ'de 'Çizgimiz Mehmet Akif Ersoy Sergisi' açıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi ve Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi'nin düzenlediği 'Çizgimiz Mehmet Akif Ersoy Sergisi'nin açılışı Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Sergiye, ADÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Cumali Öksüz, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, Genel Sekreter Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve davetliler katıldı. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletileri ile devam eden sergide bilgi veren Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Resim Başkanı Emine Rüzgar, “Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre 2021 senesi, Mehmet Akif Ersoy yılı olarak belirlenmişti. Bu bağlamda gençlere örnek olma ve tanıtma amaçlı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliği ile ‘Çizgimiz Mehmet Akif Ersoy’ isimli resim yarışması düzenledik. Bu bağlamda yarışmanın fikir babası ve en büyük destekçisi olan Prof. Dr. Yüksel Yalova'ya teşekkür ederim" dedi.

Yarışmaya katılan, yüz öğrenciden seçilen ilk üç öğrenciye boya seti hediye edilirken, birinci seçilen resim, Sebilürreşad dergisinin özel aralık sayısında kapak fotoğrafı olarak yayınlandı.

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