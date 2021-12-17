Aydınlı çiftçilerden ‘tarımsal elektrik aboneliği’ talebi Efeler Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu: “Bizler, ticaret değil üretim yapıyoruz”

Çiftçilerin ticaret değil üretim yaptıklarına dikkat çeken Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, elektrik aboneliklerinin ticarethane konumundan çıkarılıp tarımsal abonelik olarak düzenlenmesini talep etti.



Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden olan Aydın’da, tarımla uğraşanların yaş ortalaması her geçen gün yükselirken, Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, çiftçilerin ticaret değil üretim yaptıklarına dikkat çekti. Çiftçilerin, mazot, gübre gibi önemli girdi maliyetlerinden bir tanesinin de elektrik olduğunu ifade eden Kendirlioğlu, üretimde kullanılan elektrik aboneliklerinde düzenleme yapılmasını talep etti.



Tarımın birçok alanında elektriğin kullanıldığını belirten Kendirlioğlu, “Göreve geldiğim günden bugüne kadar hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Çiftçimizin en büyük gider kalemlerinden bir tanesi de elektriktir. Artık tarımda elektriğin girmediği yer yok. Gerek sulama, gerek aydınlatma gibi birçok alanda elektrik kullanılıyor. Elektrik enerjisi gerçekten pahalı bir enerji ve çiftçilerimiz de bunu üretmekte kullanıyor. Daha önceki yıllarda bizler tarımda elektriği, normal elektrikten daha ucuza kullanıyorduk. Eskiden tarımsal elektrik diye bir durum söz konusuydu ama daha sonra bu ticarethane statüsünde değerlendirildi. Bunun eskiye döndürülerek en azından çiftçimizin girdi kalemlerinden bir tanesini azaltmamız gerekiyor. Çünkü, burası bir ticarethane değil ve biz ticaret yapmıyoruz. Biz, üretim yapıyoruz. Bu sebeple çiftçilerimizin aboneliklerinin ticari aboneliklerden çıkartılıp tarımsal abonelik kapsamına alınmasını talep ediyoruz” dedi.

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