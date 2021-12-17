Didim Belediyesi’nde asgari ücret 4 bin 500 TL olacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun asgari ücret ile ilgili verdiği müjdenin ardından Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Belediyesi’nde asgari ücretin 4 bin 500 TL olacağını duyurdu.



Başkan Atabay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiği müjdeyi açıklıyoruz. Diğer tüm parti belediyelerimizde olduğu gibi Didim Belediyesi’nde de asgari ücret 4 bin 500 TL olacak. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor ve her zaman yanlarında olduğumu kendilerine iletiyorum. Daha refah bir Türkiye için” ifadelerine yer verdi.

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