Korona virüs spora olan ilgiyi arttırdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs spora olan ilgiyi arttırırken, bağışıklığını güçlendirmek isteyen ve kilo sorunu yaşayan vatandaşlar Aydın'da spor salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Korona virüs ile birlikte sağlıklı yaşamın önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Pandemi ile birlikte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında vatandaşlar uzun süre evlerinden çıkamadı. Evde kalan vatandaşlar birçok problemle karşı karşıya kalırken, bu problemlerin en başında da hareketsizlik ve kilo sorunu yer aldı. Normalleşme ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları kalkınca vatandaşlar spor salonlarının yolunu tuttu. Spor salonları kilo vermek isteyen, bağışıklığını güçlendirmek isteyen ve hareketsizlikten dolayı çeşitli sorun yaşayanlarla doldu taştı.



"İnsanlar evlerde kapalı kaldıkları için şikayetleri de arttı"

Pandemi döneminin insanlara sporun önemini hatırlattığını ifade eden Aydın'daki spor salonu işletmecisi Kazım Durmuş, "Pandemi döneminde insanlar evlerde kapalı kaldıkları için şikayetleri arttı. Özellikle eklem ağrıları başladı, kilo aldılar. Bununla doğru orantılı olarak spor salonlarına da talepler arttı. Son zamanlarda insanlar eskiye nazaran daha fazla spor yapıyorlar. Spor; eklem ağrıları, diz ağrısı, bel ağrısı, boyun ağrıları için oldukça faydalı. Sporla birlikte insanların vücudundaki kas oranı da artıyor. Kolesterol ve şeker başta olmak üzere daha sayamayacağım vücudumuzdaki birçok şeyi düzenliyor. En önemlisi de insanı hastaneden ilaçtan uzak tutuyor. Benim 'ben doktorlarla hastanede değil spor salonunda tanışıyorum' diye bir sözüm var. Bu çok doğru. Uzun yıllardır spor yapmanın faydalarını görüyorum. En son ne zaman hastaneye gittiğimi bile hatırlamıyorum. Elbette doktorlarımıza da ihtiyacımız var ama spor insanı hastaneden uzak tutuyor" dedi.



"Pandemi döneminde de spor yapmaya devam ettim"

Düzenli olarak spor yapmaya başladıktan sonra birçok sağlık sorununun üstesinden geldiğini ve hayata farklı bir gözle bakmaya başladığını ifade eden emekli doktor Murat Mataracı, "Düzenli olarak spor yapmaya aslında emekli olduktan sonra başladım. Önceleri pek vakit ayıramıyordum. Yaklaşık 2 yıldır düzenli olarak spor salona geliyorum. Sabahları yürüyüş yapıyorum, öğleden sonra da salonda ağırlık çalışıyorum. Pandemi döneminde evde kaldık ama Kazım hocam bizi spora o kadar alıştırdı ki o dönem de bile internetten ağırlık temin edip evde de çalışmalarıma devam ettim. Pandemi döneminin o hantallığını da spor sayesinde üzerimden attım. Pandemide de her gün spor yapmaya devam ettim. Sporun çok faydasını gördüm. Hayata daha pozitif bakıyorum, uykularım düzeldi, eklem ağrılarım vardı onların hepsi geçti. Ufak tefek bazı sağlık sorunlarım vardı onların da üstesinden sporla geldim. Spor yapmaktan çok memnunum" diyerek herkesi spor yapmaya davet etti.

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