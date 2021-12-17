Adnan Menderes AİHL öğrencileri gönülden iletişim kurdu İşitme Engellileri konuk eden okul, farkındalık oluşturdu

Aydın’da 4 yıl önce eğitim öğretim hayatına başlayan Adnan menderes proje Anadolu İmam Hatip Lisesi, okul derslerindeki başarısının yanı sıra spordaki başarısı ile de Aydın’da ilklerin okulu olmayı başardı. Aralık ayının ilk haftasında kutlanan Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında okul öğrencileri Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Öztürk öncülüğünde işitme engellileri ağırladı.

Okulun spor salonunda okul takımı ile İşitme Engelliler Futbol Takımı arasında gerçekleştirilen dostluk maçında, sesli iletişim kuramasalar da öğrenciler ile işitme engelliler ile gönülden iletişim kurmayı başardılar. Oldukça samimi bir ortamda ve centilmence geçen maçta kazanan dostluk olurken, maç sonunda okul öğrencileri engelli bireyleri akşam yemeğinde ağırladı.

Amaçlarının müsabakadan ziyade dostluk ve farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Aydın Adnan Menderes Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Öztürk, “Spor her şeyden önce anlayış ve centilmenlik demektir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında kendi kategorilerinde Süper Lig’de mücadele eden İşitme Engelliler Futbol Takımı’nı misafir ettik. Bir dostluk maçı yaptık. Öğrencilerimiz her ne kadar sesli olarak dostları ile iletişim kuramasa da gönülden iletişim kurmayı başardılar. Ve centilmence bir maç çıkardılar. Burada amaç, çocuklarımızın farkındalığını arttırmaktı. Bu maça 'Engeller hayatın ritmini yakalamaya engel olamaz' sloganı ile çıktık ve gayemize ulaştık” diyerek misafirlerini en iyi şekilde ağırlayan sporcularına teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen akşam yemeğine ise, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, ASKF Başkanı Hasip Arıkan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Oktay Bak, okul Müdürü Bünyamin Öztürk ve İşitme Engelliler Kulüp Başkanı Hüsnü Selçuk katıldı.

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