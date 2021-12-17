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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’daki tatbikat gerçeğini aratmadı

İHA

Aydın’daki tatbikat gerçeğini aratmadı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde ortaklaşa acil eylem planı doğrultusunda yangın, deprem ve tahliye tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde ortaklaşa acil eylem planı doğrultusunda yangın, deprem ve tahliye tatbikatı oluşturulan senaryo üzerine gerçekleştirildi. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ün koordinesinde gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı. Yaşanabilecek olağan dışı durumlar sonrasında hastanenin kendi kendine yetebilirliğini test etmek, kriz yönetme alışkanlığını pekiştirmek ve personelin görev ve sorumluluk bilincini kazanmalarını sağlamak amacıyla afet senaryoları üzerinden gerçekleştirilen tatbikat, başarılı bir şekilde yapıldı.

Senaryo gereği merkez üssü Aydın’ın Efeler ilçesinde 7.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Bahadır Turgut tarafından Hastane Acil Eylem Planı çerçevesinde görevli personeller olay yönetim merkezine çağrıldı ve tahliye emri verildi. Koordinasyon yetkilisi, sivil savunma uzmanı, halkla ilişkiler yetkilisi, tıbbi teknik danışma kurul yetkilisi operasyon, planlama, lojistik ve finans ekipleri hastane afet yöneticisi başkanlığında ilk durum değerlendirmesi yapıldı. Gerekenlerin yapılması için talimat verilirken yaşanan durum karşısında hastane içindeki hastalar tahliye edildi. Deprem bölgesinden hastaneye intikal eden yaralılar için oluşturulan triaj alanında muayeneleri gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta senaryo gereği rol alan yaralıların makyajları ise dikkatlerden kaçmadı.

Tatbikatın ardından Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Meydana gelebilecek herhangi bir deprem ve yangında, etkin ilk müdahale çok önemlidir. Merkezimizde her personele sivil savunma bilincinin önemini aşılamak ve özellikle yangın ve tahliye konusunda tüm personelin bilinçlenmesini sağlamak amacıyla bilgiler verilmiştir. Merkezimizin bahçesinden içeriye girdiklerinden itibaren çalışanlarımızın, hastalarımızın ve hasta yakınlarının canlarının güvenliğini sağlamak zorunda olduğumuzun, sadece hastalıklara karşı değil, tüm olumsuzluklara karşı onları korumak ve kurtarmak zorunda olduğumuz bilinci tatbikat sırasında vurgulanmıştır. Aynı zamanda personel arasında karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği, meydana gelebilecek herhangi bir deprem ve yangın olayında panik ve kargaşa yaratılmadan nasıl davranılması gerektiği uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Yıllık rutin olarak yapmamız gereken tatbikatımızı, özellikle son zamanlarda artan kadına şiddet olaylarına dikkat çekmek ve sosyal farkındalık oluşturmak adına eşinden boşanma aşamasında olan bir kadının eşi tarafından darp edilmesi olayı canlandırılarak kadınlarımıza gereken önemin verilmesi hususunda farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır. Gerçekleştirilen tatbikata Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Aydın İl AFAD Müdürlüğü, UMKE Ekibi ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğünün büyük destekleri oldu. Yangın ekipleri, acil durum ekipleri, personellerimiz ve idarecilerimiz tatbikata katılmış ve görev almışlardır. Durum aciliyeti olmayan hastalar da kendi rızaları ile tatbikatımıza katılmışlardır, hasta yakınlarından tatbikatımıza destek gelmiştir. Tatbikatımız devam ederken bazı hekimlerimiz ise vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına görevlerine devam etmiş olup herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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