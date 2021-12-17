Başkan Çerçioğlu, "En düşük asgari ücreti 5 bin TL olarak belirledik"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, asgari ücrete gelen zammın ardından belediyede en düşük maaşın 5 bin TL olacağını açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “CHP'li belediyelerde asgari ücret net 4 bin 500 lira olacak” açıklamasının ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan ücret açıklaması geldi. Belediyedeki en düşük ücreti5 bin TL olarak belirlediklerinin müjdesini veren Çerçioğlu; “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklaması üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan mesai arkadaşlarımızın en düşük ücretlerini 5 bin TL olarak belirledik. Tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.