Söke'de otomobil lastiğine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde yılbaşı öncesi çalışmalarını hızlandıran polis ekipleri yaptıkları operasyonda otomobilin lastiğine saklanan bir kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Söke KOM Grup Amirliğinin desteği ile gerçekleştirilen operasyonda; bir otelde kalan iki şahıs yakalandı. Yapılan operasyonda lüks aracın stepne (yedek lastik) içine zulalanan 1 kg sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan sorgulamadan sonra Söke Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler Ahmet P. ve Mete M. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Uyuşturucu madde ve uyuşturucu tacirleri ile mücadelenin aralıksız sürdürüleceği, ve denetimlerin arttırılarak devam edeceği belirtildi.

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