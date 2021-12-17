Kuşadası Belediyesi'nden soğuk kış günlerinde içleri ısıtan ikram

Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda Kuşadalılara sıcak çorba ikramında bulunuldu. Soğuk havada içtikleri çorba ile içleri ısınan vatandaşlar Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.



Sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola çıkan Kuşadalılara İkram Aracından sıcak çorba ikramında bulunmaya başladı. İkramların ilki Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ile Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar’ın da katılımıyla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda yapıldı. Soğuk havada içtikleri sıcak mercimek çorbası ile içleri ısınan vatandaşlar Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e yaşama geçirdiği uygulama için teşekkür etti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince sıcak çorba ikramının haftanın 4 günü kentin farklı noktalarında devam edeceği belirtildi.



Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Kuşadası’nda hemşehrilerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Yaz aylarındaki meyve suyu ikramının yerini kış mevsimiyle birlikte sıcak çorba ikramı aldı. Sosyal Yardım İleri Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere de nakdi yardımın yanında yakacak ve gıda kolisi paketi dağıtmak için günün 24 saati çalışıyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak her zaman hemşehrilerimizin yanında olacağız” diye konuştu.

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