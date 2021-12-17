Söke Belediyesi’nde en düşük asgari ücret 4 Bin 500 TL

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, asgari ücrete gelen zammın ardından belediyede en düşük maaşın 4 Bin 500 TL olacağını açıkladı.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “CHP'li belediyelerde asgari ücret net 4 bin 500 lira olacak” açıklamasının ardından; Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel de bu çağrıya uyarak, Söke Belediyesi’nde en düşük maaşın 4 Bin 500 TL olacağını açıkladı.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu müjdeyi verdi. Sosyal Demokrat Belediyecilik anlayışı, her zaman emek ve emekçiden yana tavrımızı bir kez daha gösteriyoruz. Personelimizi zorlu ekonomik koşullar altında ezdirmemek adına Söke Belediyesi’nde en düşük asgari ücreti 4 Bin 500 TL olarak belirledik” diye konuştu.

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