Güney Ege’de kuvvetli fırtına bekleniyor

Güney Ege’de yarın öğlen saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Güney Ege'de rüzgarın yarın (18.12.2021 Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (5075 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın Pazar günü (19.12.2021) gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara (deniz ulaşımında aksama vb.) karşı başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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