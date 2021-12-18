Didim Belediyesi'nden vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim Belediyesi'nden vatandaşlara sıcak çorba ikramı

İHA

Didim Belediyesi'nden vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Didim Belediyesi soğuk havalarda sıcak çorba ikramında bulunarak Didimlilerin içini ısıtmaya devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla kent genelinde çalışmalarına ara vermeden devam eden Didim Belediyesi soğuk kış günlerinde Didimli vatandaşlara çorba ikram etti. Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından, Cumhuriyet Caddesi üzerinde Merkez Cami önünde vatandaşlara çorba ikramında bulunulurken, vatandaşlar sıraya girerek çorbalarını aldı.

Soğuk havalarda içtikleri çorbalar ile ısınan Didimliler, duyarlı davranışından dolayı Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’a teşekkür etti. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Sıcak çorba ikramımızla, soğuk kış günlerinde vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Belediyesi yol çalışmaları ile rekor kırıyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi yol çalışmaları ile rekor kırıyor
Kuşadası Belediyesi Davutlar Cemevi'nin eksiklerini giderecek
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi Davutlar Cemevi'nin eksiklerini ...
Otomobillerden hırsızlık yapan iki şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Otomobillerden hırsızlık yapan iki şüpheli güvenlik ...
Kuşadası'nda 100 yıllık ahşap ev yandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 100 yıllık ahşap ev yandı
ADÜ'de 13.yy’da Anadolu’da Tasavvuf Anlayışı Paneli ve Tasavvuf Müziği dinletisi gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ'de 13.yy’da Anadolu’da Tasavvuf Anlayışı Paneli ...
Güney Ege’de kuvvetli fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Güney Ege’de kuvvetli fırtına bekleniyor
Söke Belediyesi’nde en düşük asgari ücret 4 Bin 500 TL
YEREL HABERLER Söke Belediyesi’nde en düşük asgari ücret 4 Bin 500 ...
Aydın Barosu'nda devir-teslim yapıldı
YEREL HABERLER Aydın Barosu'nda devir-teslim yapıldı
Koçarlı Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda sona gelindi
YEREL HABERLER Koçarlı Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda sona ...
Sökeli hayırseverler okula kütüphane kazandırdı
YEREL HABERLER Sökeli hayırseverler okula kütüphane kazandırdı
Efeler Belediyesi tıp öğrencilerini ağırladı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi tıp öğrencilerini ağırladı
Kuşadası Belediyesi'nden soğuk kış günlerinde içleri ısıtan ikram
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi'nden soğuk kış günlerinde içleri ...
ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden çifte şampiyonluk
YEREL HABERLER ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden çifte şampiyonluk
Söke'de otomobil lastiğine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Söke'de otomobil lastiğine zulalanmış uyuşturucu ele ...
Tarihi konak alev alev yandı
YEREL HABERLER Tarihi konak alev alev yandı
ADÜ'de doçentlik deneme dersleri gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ'de doçentlik deneme dersleri gerçekleşti
Aydın’da otomobil yangını
YEREL HABERLER Aydın’da otomobil yangını
42 yıl hapisle aranan hükümlü, Aydın'da yakalandı
YEREL HABERLER 42 yıl hapisle aranan hükümlü, Aydın'da yakalandı
Kuşadası Belediyesi yatırımları ile marka kent oluşturuyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi yatırımları ile marka kent ...
Başkan Çerçioğlu, "En düşük asgari ücreti 5 bin TL olarak belirledik"
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, "En düşük asgari ücreti 5 bin TL ...
Söke'de trafik kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Söke'de trafik kaza: 1 yaralı
Aydın’da 5 ilçe doğalgaz kapsamına alındı
YEREL HABERLER Aydın’da 5 ilçe doğalgaz kapsamına alındı
Aydın’daki tatbikat gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Aydın’daki tatbikat gerçeğini aratmadı
Adnan Menderes AİHL öğrencileri gönülden iletişim kurdu İşitme Engellileri konuk eden okul, farkındalık oluşturdu
YEREL HABERLER Adnan Menderes AİHL öğrencileri gönülden iletişim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.