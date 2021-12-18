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Aydın'da 7 bin yıllık mağara ve kaya resimleri bulundu

DHA

Aydın'da 7 bin yıllık mağara ve kaya resimleri bulundu


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Karpuzlu ilçesindeki 3 bin 500 yıllık Alinda Antik Kenti'nin 2 kilometre kuzeybatısında, içinde insan figürlerini andıran kaya resimlerinin olduğu bir mağara bulundu. Yapılan incelemelerde mağara ve kaya resimlerinin M.Ö. 5 binli yıllara ait olduğu belirlendi.
Alinda Antik Kenti'nde Doç. Dr. Murat Çekilmez'in başkanlığında yüzey araştırması yapıldı. Yapılan çalışmalarda Alinda Antik Kenti'nin 2 kilometre kuzeybatısında bir mağara bulundu. Ekipler mağaranın içerisinde kaya üzerinde insan figürlerini andıran resimlere rastladı. 4'ü kadın, 2'si erkek olduğu değerlendirilen resimler büyük heyecan yarattı. Yapılan incelemelerde mağara ve kaya resimlerinin 3 bin 500 yıllık Alinda Antik Kenti'nden daha önce M.Ö. 5 binli yıllara dayandığı ortaya çıktı. Bitişik Tepe olarak bilinen bölgede keşfedilen mağara ve kaya resimlerini Karpuzlu Kaymakamı Musa Ayyıldız, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez, Aydın Arkeoloji Müze Müdürü Abdulbari Yıldız ve beraberindeki heyet inceledi.
'YENİDEN KEŞFETMEK BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ'
İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Karpuzlu ilçesindeki Alinda'yı M.Ö. 1400'lü yıllara kadar takvimliyorduk. Ancak bölgede yaşam tarihini şimdi M.Ö. 5 binli yıllara yani günümüzden, 7 bin yıl önceye kadar takvimlemeyi başardık. Mağara resimleri bulduk. Resimler görülebilir düzeyde korunmayı başarmış. Bu anlamda doğa turizmine de elverişli olması hem de bölge tarihini yeniden keşfetmek bizim için çok kıymetli" dedi.
Aydın Arkeoloji Müze Müdürü Abdulbari Yıldız'da, "Alanda yapılan incelemelerde kök boyasıyla yapılmış insan figürleri bulundu. Bu alanı Koruma Kurulu'yla SİT alanı haline getirdik. Üniversiteyle birlikte çalışmalar devam edecek" diye konuştu.
'GÖRÜNCE ÇOK HEYECANLANDIK'
Alinda Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Çekilmez de, "2 yıldan beri yaptığımız çalışmalarda Alinda Antik Kenti ve çevresinde yerleşim tarihi araştırmaları yapıyorduk. 2021 yılında yaptığımız çalışmalarda buradaki mağarayı keşfettik. Görünce çok heyecanlandık. İlk defa bu mağaranın bir kovuğun içerisinde günümüzden yaklaşık 7 bin yıl öncesine kadar giden bizim neolitik ve kalkolitik dönem dediğimiz M.Ö. 5 binli yıllara tarihlenen insan figürlerine rastladık. 40 santimetrelik bir alan içerisinde 4 kadın ve 2 erkek figürü olduğunu gördük. Batı tarafında kalan Latmos bölgesinden bu kaya resimlerini biliyorduk. Bunun Karpuzlu'ya doğru bir yaşam alanı olduğunu tespit ettik. Alinda'n tarihini daha da erken dönemlere çekmiş olduk. Bu amaçla çok sevinçliyiz. Alinda Antik Kenti daha çok savunma amacıyla yapılmış bir nokta üzerinde yer alıyor. Alinda büyük agoraya sahip. Buranın 3 katlı planı var. Anadolu'nun en büyük ticaret merkezi olduğunu biliyoruz. Burada üretilen zeytin, incir, zeytinyağı gibi ürünün tüm dünyaya pazarlandığını düşünüyoruz. Çünkü çok büyük bir agora" dedi.
'KARPUZLULU OLARAK ÇOK MUTLUYUZ'
Karpuzlu Kaymakamı Musa Ayyıldız, "Yapılan araştırmalarda, Karpuzlu ve Alinda'nın çok eski medeniyete sahip olduğunu görmüş olduk. Sadece Latmos değil, Alinda bölgesinin de bir yaşam alanı olduğunu mağaradaki resimlerle görmüş olduk. Karpuzlulu olarak çok mutluyuz. Böyle eski bir medeniyetin Karpuzlu'da olması bizi ayrıca çok mutlu etti. Yüzeysel araştırmalardan sonra kazı çalışmalarına geçilerek buranın tüm dünyaya bir tarihsel ve kültürel anlamda bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu çalışmaların yanında kurumsal olarak yapılacak çalışmalarla Alinda'nın daha güzel bir kent olduğunu tüm Türkiye'ye göstermiş olacağız" ifadelerini kullandı.
'İLÇEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MİRAS'
Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez da, "Alinda ilçemiz için çok önemli bir mirastır. Buranın tanıtımı için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Alinda'da daha keşfedilmemiş değerlerin olduğunu düşünüyoruz. Burayı turizm açısından Türkiye'ye ve Aydın'a kazandırmak istiyoruz. Herkesi burayı gezmeye ve görmeye davet ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Karpuzlu Burhan CEYHAN
2021-12-18 11:46:05

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