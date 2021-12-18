İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Karacasu’da incelemelerde bulundu

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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Karacasu İlçe Entegre Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığı yatırım programı kapsamında Aydın’ın Karacasu ilçesinde yapımına başlanan 10 yataklı entegre hastanesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz ay yüklenici firmaya yer tesliminin yapılmasının ardından çalışmalar başlarken, Karacasu’ya giden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, inşaat alanında incelemelerde bulunarak çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Hastane inşaatının hızla sürdürüldüğünü ifade eden Müdür Açıkgöz, 500 iş günü içerisinde tamamlanması planlanan entegre hastanenin vatandaşların hizmetine bir an önce sunulması için gayret gösterildiğini belirtti.

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