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Aydın’da vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor Günlük vaka sayısı 92’ye geriledi

İHA

Aydın’da vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor Günlük vaka sayısı 92’ye geriledi

Pandemide en güvenli kentlerden arasında yer alan Aydın’da bu hafta vaka sayılarında yüzde 1 oranında azalırken, illere göre haftalık vaka sayısı tablosunda ise Aydın bu hafta en az artış yaşanan 21. il oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 77 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs ile mücadele devam ediyor. Normalleşme sürecinin ardından Aydın’da sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı, illere göre haftalık Korona virüs vaka sayıları tablosunda il genelinde bu hafta düşüş yaşandı. Vaka sayısı en düşük iller arasında yer alan Aydın’da geçtiğimiz hafta yüzde 4 oranında düşüş göstererek yüz binde 58,34 olan vaka sayısı bu hafta da yüzde 1 oranında düşüş yaşayarak yüz binde 57,99 olarak gerçekleşti. İllere göre haftalık vaka sayısı tablosuna bakıldığında ise Aydın, bu hafta en az vaka görülen il olarak 21. sırada yer aldı.

“Günlük vaka sayısı 92 oldu”
Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ederken, Aydın hem pozitif vakalarda hem de aşılanma yüzdelerinde en iyi iller arasında yer almaya devam ediyor. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermiş, günlük vaka sayısı 10’a kadar düşmüştü fakat ülke genelindeki normalleşme sürecinin ardından yaşanan artışlar Aydın’ı da etkiledi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 410 Aralık tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 92 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 648’e ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 93 olan günlük vaka sayısı ise bu hafta 92’ye düştü.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “410 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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