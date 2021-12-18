Başkan Erol'dan deve güreşi festivaline davet Buharkent arenası yarın yapılacak olan deve güreşine hazır

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 19 Aralık 2021 Pazar günü yapılacak olan deve güreşi festivali için Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol tüm güreşsevereleri ilçeye davet etti.



Buharkent Belediyesi tarafından devecilik kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için her yıl düzenlenen geleneksel deve güreşi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden ünlü pehlivan develeri 19 Aralık 2021 Pazar günü Buharkent arenasında kozlarını paylaşacak. Güreş öncesi davul zurna eşliğinde develer ile birlikte kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Deve güreşi arenasını inceleyerek son kontrolleri yapan ve tüm güreşseverleri ilçede gerçekleştirilecek olan deve güreşine davet eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Yarın yapılacak olan geleneksel deve güreşi festivalimiz için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Son dönemde deve güreşlerine yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Antalya'dan Çanakkale'ye kadar bu bölgelerdeki devecilerimiz sayesinde bu güreşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Deveciler olmasaydı bu güreşleri yapamazdık. Kültürümüzü yaşatmak için güreşlerimize katılım gösteren devecilerimize teşekkür ediyorum. Seyir ve otopark açısından bakıldığında deve güreşi sahamız bölgenin en güzel güreş sahası. Hava da açık görünüyor. Tam deve güreşi havası olacak. Geçen sene pandemiden dolayı yapamamıştık, bu sene daha büyük bir ilgi var. Bugün kortej yürüyüşü ile startı verdik. Şehir meydanında develerle bir yürüyüş yaptık. Herkesi festivalimize bekliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.