Alkollü geldiği hastanede doktora kafa atıp kaşını yardı (2)

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SALDIRI ANI KAMERADA

Polis eşliğinde elleri kelepçeli hastaneye getirilen Tahir D.'nin, kendisini kontrol etmek isteyen doktora kafa attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polislerin şüpheliyi yatırarak etkisiz hale getirdiği anlar da kamerada yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-12-19 03:14:14



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