Didim'de doktora saldırı anı kamerada

Aydın’ın Didim ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç, polis tarafından rapor için acile getirilen şahsın saldırısına uğradı. Saldırı anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 18 Aralık Cumartesi gecesi Didim Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim'de alkollü olarak araç kullanırken yakalanan ve ekiplere mukavemette bulunan şahıs, emniyet güçlerince rapor için Didim Devlet Hastanesi'ne getirildi. Alkollü T.D., yanına yaklaşan Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç’a kafa attı. Saldırı anı güvenlik kameralarına anbean yansırken, ani kafa darbesi ile yaralanan Kılıç’ın kaşı açıldı. Saldırıya uğrayan doktorun kaşına 5 dikiş atılırken, savcılığa sevk edilen saldırgan T.D. emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, “Adli ve idari olarak gerekli soruşturmalar başlamıştır. Sürecin takibi bizzat müdürlüğümüzce yapılacaktır. Hekimimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılan menfur saldırıyı kınıyoruz” dedi.

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