Aydın'da kar yağışı etkili oldu Büyükşehir ekipleri kapanan yollara anında müdahale etti

Aydın'ın yüksek kesimlerindeki mahallelerde etkili olan kar yağışının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan yolları açarken, karda mahsur kalan vatandaşlara da yardım elini uzattı.



Aydın’da dün gece etkili olan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Yolları açık tutmak için aralıksız çalışan ekipler, buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmaları yaptı. Geçtiğimiz Cuma gecesinden bu yana ara ara şiddetini artıran kar yağışı özellikle Kuyucak, Buharkent, Köşk, Karacasu, Bozdoğan, Yenipazar, Sultanhisar Nazilli ve Efeler’in yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Vatandaşların günlük hayatını devam ettirebilmesi için harekete geçen Büyükşehir ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde aralıksız çalışma yürüttü. Ekipler yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Zaman zaman Bozdoğan ve Buharkent ilçelerinde yağan kar yağışından dolayı ulaşım da zorlaşırken, yüksek bölgelerdeki mahalle yolları Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. Karın etkisini arttırdığı bölgelerde yolda araçları ile mahsur kalan vatandaşlar da ekiplerin çalışmaları ile kurtarıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin kış boyunca 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceklerini hatırlatarak, sürücülere yola hazırlıklı çıkmaları uyarısında bulundu.

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