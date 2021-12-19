Didim’de tiyatro şöleni

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen sanat etkinlikleri kapsamında sergilenen iki tiyatro oyunu ilgiyle izlendi.

Didim Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamından 2 tiyatro oyunu gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında 18 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da Didim Ticaret Odası Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi’nde Böbürlü kral isimli çocuk tiyatro oyunu sergilendi. Aslan Kral’ın dostlarıyla birlikte yaşadığı maceralarını büyük bir merakla izleyen çocuklar, “Böbürlü Kral” isimli tiyatro oyununu çok beğendi.

Aynı gün saat: 19.30’da bir cerrahın yaşam hikâyesine şahitlik ettiğimiz “Darbeli Çocuklar” adlı tiyatro oyununu sergilendi. Didimliler tarafından büyük bir ilgi ile izlenen tiyatro oyunu, izleyenlere hoş bir akşam yaşattı. Tiyatronun ardından sanatçılara, Didim Belediyesi tarafından çiçek takdim edildi.

Tiyatro oyunları hakkında açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “İlçemize kültür ve sanat etkinliklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bugün Didim Belediyesi olarak 2 tiyatro oyununu halkımızın beğenisine sunduk. Kültür Sanat Kenti Didim’de vatandaşlarımızı sanat faaliyetleriyle buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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