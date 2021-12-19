Aydın’da kar sevinci Yılın ilk karını gören Aydınlılar dağlara çıkıp beyaz örtünün keyfini yaşadı

Türkiye genelinde etkisini gösteren kış şartları pek çok ilde hayatı olumsuz etkilerken, Aydın’da gerçekleşen kar yağışı sevinçle karşılandı. Aydın’ın yüksek rakımlı dağlarında yağan karla birlikte yaylalar beyaza büründü. Dağlardaki beyaz örtüyü gören Aydınlı vatandaşlar nadir karşılaştıkları bu manzaranın keyfini yaşayabilmek için dağlara çıktı.

Aydın’ın Köşk, Karacasu, Yenipazar, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar ve Buharkent ilçelerine bağlı yüksek rakımlı dağlarına dünden bu yana aralıklarla kar yağışı gerçekleşti. Hafta sonunda beyaz örtüyü gören pek çok Aydınlı nadir karşılaştıkları kar yağışı ve beyaz örtünün keyfini yaşayabilmek için dağlara çıktı.

Hava sıcaklığının Aydın şehir merkezinde 67 derece civarında seyrederken kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde eksi 3 dereceye kadar düştü. Öte yandan, 3 yıldır çeyrek asrın en kurak yıllarının yaşandığı Aydın’da son yağışlar ise herkesi sevindirdi. Kar yağışının olduğu dağlara çıkan vatandaşlar yılın ilk karı ile keyifli anlar yaşadılar.

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