Efeler 09 SFK, liderliğini korudu

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, ligin 8. hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Çine Madranspor'u 21'lik skorla mağlup etti.

Yeşil beyazlı ekibin galibiyeti getiren gollerini 4. dakikada Gökhan Demir ve 57. dakikada Serdar Sudun kaydetti. Rakibin tek golü ise 48. dakikada geldi. Bu hafta da rakibini yenerek galibiyet serisini dörde çıkaran Efeler09 SFK, puanını 20 yaparak liderliğini korudu.

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