Bakan Koca, Didim’deki saldırıyı kınadı Bakan Koca: “Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı”

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Aydın’ın Didim ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde görevli Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç’ın saldırıya uğramasının ardından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, “Yasal sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Aydın’ın Didim ilçesinde görev yapan Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç, polis nezaretinde rapor için Didim Devlet Hastanesi’ne getirilen T.D.’nin saldırısına uğradı. Saldırı anı anbean güvenlik kameralarınca görüntülenirken, ani kafa darbesi ile yaralanan doktor Kılıç’ın kaşı açıldı. Yaşanan olayın ardından saldırgan T.D. savcılığa sevk edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Yaşanan olayın ardından saldırganın serbest bırakılmasına dikkat çeken Bakan Koca, “Didim Devlet Hastanesi’nde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız” dedi.

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