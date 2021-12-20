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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kestane fiyatları yüzde yüz zamlanınca kestaneciler gece mesaisine başladı

İHA

Kestane fiyatları yüzde yüz zamlanınca kestaneciler gece mesaisine başladı

Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kestane bir ayda yüzde yüz zamlanınca kestaneciler gece mesaisine başladı.

Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da 73 bin 433 dekar alanda yıllık ortalama 27 bin ton kestane üretimi yapılıyor. Kestane üretiminde Türkiye rekoltesinin yüzde 42'sini karşılayan Aydın’da, Ekim ayı içerisinde ağaçlardan toplanarak kuyulara doldurulan kestanelerin, dikenli kabukları ile bekletildikleri kuyulardan çıkarılarak özel harman makineler ile kabuklarından ayırma işlemleri devam ediyor. Çeşitli bölgelerde ve kestane bahçelerinde tüccarlar tarafından satın alınan kestaneler dünyanın değişik ülkelerine ihraç ediliyor. Kış aylarının gözdesi kestaneye sezon başında bu yana yüzde 100 zamandı. Pazar tezgahlarında da el yakan fiyatı ile dikkat çeken Aydın'ın coğrafi işaretli ürünü kestane artan fiyatı ile üreticisini mutlu etti. Kestanede Kasım ayı başında toptan fiyatı 30 TL olurken, Aralık ayı ortalarında bu fiyat ikiye katlandı. Kuyulardan henüz kestanelerini çıkartmayan kestane üreticileri bir an önce ürünlerini kuyudan çıkartmak için 24 saat mesai yapmaya başladı. Yoğun tempodan dolayı gündüz saatlerinde vakit bulamayan üreticiler geceleri de çalışmaya başladı. Gece vakitlerinde kestane kuyularını açan üreticiler, kestanelerini harmanlayarak tüccara teslim etmek çalışmalarını hızlandırdı.

Üründeki fiyat artışının kendilerini memnun ettiğini kaydeden kestane üreticileri, "Kuyularımızı açarak kestaneleri harmanlamaya devam ediyoruz. Çoğu zaman gündüz saatlerinde işlerimiz yetişmediği ve makinelerin dolu olmasından dolayı bu işlemler gece saatlerine kalıyor. Allah bereket versin güzel bir sezon geçirdik" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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