Yaşından büyük cipleri tamir ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde 40 yıllık cip ustası Gürbüz Özince babasından kalma tamirhanesinde kendinden büyük ciplere yeniden hayat veriyor.



Aydınlı cip ustası 60 yaşındaki Gürbüz Özince 80'li yıllarda askerliğinin ardından babasından devraldığı tamirhanede kendisinden büyük cipleri tamir ediyor. Babasından edindiği bilgi birikimi ile ciplere yeniden hayat veren Özince sağlığının elverdiği sürece cipleri bırakmamakta kararlı.



"Sevmeyenin yapacağı bir iş değil" sözleri ile ciplere olan tutkusunu anlatan Gürbüz Özince, "1985 yılında askerden geldikten sonra mesleği babamdan devraldım. Sağ olsun babam koluma altın bilezik olarak bu mesleği taktı. Ben de onun izinden gidiyorum. 2 sene önceye kadar sırf köylüler kullanıyordu, şimdi 51 ve 52 modelleri antika olarak araba müzeleri de talep ediyor. Onlar da kendi müzelerine koyuyorlar. Zeytin, incir, kestane, çam fıstığı, kiraz gibi yayladaki işe göre kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar daha çok tercih ediyorlar. Her geçen gün yeni modeller çıkıyor, yeni teknolojiler geliştiriliyor. En ekonomik bunlar kaldı. İnsanlar yeni modele yetişemiyor. Genellikle bu eskileri tamir ettirip biniyorlar. Eski olduğuna da bakmayın, bu cipler arazide çok iyidir. Nereye sürersen sür bana mısın edemez. Benim binek arabam bile yok ben de cip biniyorum. Sevmesen, gönül vermezsen zaten bu iş yapılmaz. Bu sevgi de kelimelerle anlatılmaz ancak yaşayan bilir. Benim için cip demek 'hayat' demek diyebilirim. Ama bizim zamanımızdaki gibi el emeğine önem veren de kalmadı artık. Hele çırak hiç yetişmiyor. Yeni nesil bu mesleği benimsemiyor ve rağbet göstermiyor. Buna çok üzülüyorum. Oysa ki bir şeyi tamir etmek yeniden hayat vermek kadar güzel bir şey yok" diye konuştu.



Araç muayene gecikme cezası affı işleri ikiye katladı

Araç muayenesi yaptırmaları gerektiği halde süresinde yaptırmamış olanlar için 31 Aralık 2021'e kadar olan araç muayene gecikme cezası affının işlerini arttırdığını kaydeden Özince, "Bunlar eski araçlar olduğu için vize için eksikleri oluyor. Bir de kırsal da kullanıldığı için vize işlemlerini ihmal edenler de olabiliyor. Ancak son zamanlarda getirilen araç muayene gecikme affı hem vatandaşların hem de bizlerin yüzünü güldürdü. Yıllardır vizeye girmemiş cipleri muayeneye hazırlıyoruz. Bu ay sonu bitecek olan aftan yararlanmak isteyenlerin cip sahiplerinin biri gidiyor biri geliyor. Allah bereket versin işlerimiz yoğun" ifadelerini kullandı.

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