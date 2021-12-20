Minikler Aydın’a başarıyla döndü

Aydın Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü’nün minikleri katıldıkları masa tenisi turnuvasından Aydın’a başarıyla döndü.



Akdeniz ve Ege bölgesinden takımların katıldığı Masa Tenisi Minikler Bölge Finalleri, 1819 Aralık tarihlerinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirildi. Manavgat Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Aydın’ın temsil eden Aydın Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ise finallerde başarı elde etti. 3 takım ile mücadele edilen yarışmada Minik Kadın A Takımı birinci, Minik Kadın B takımı dördüncü ve Minik Erkek takımı ise ikinci oldu.

Minikler Aydın’a başarıyla dönerken Minik Kadın A takımı ve Minik Erkek takımı, Türkiye Finalleri’nde oynamaya hak kazandı.

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