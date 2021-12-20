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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dijital Dünya, Dijital Gelecek isimli konferanslar başlıyor

İHA

Dijital Dünya, Dijital Gelecek isimli konferanslar başlıyor

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), bölgede öne çıkan tekstil, giyim ürünleri, makine, teçhizat, gıda ve içecek ürünleri imalatı gibi sektörlerde dijital ve kurumsal dönüşümü hızlandırarak gelir ve karlılık düzeyinin artmasına katkı sağlanması amacıyla 'İmalat Sanayide Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı'nı yürütüyor. Bu kapsamda 212223 Aralık 2021 tarihlerinde 'Dijital Gelecek Dijital Dünya' başlığı altında internet üzerinden konferans oturumları (Webinar) düzenlenecek.

Üç gün boyunca sürecek beş oturumda dijital dönüşümün çeşitli aşamalarında rol oynayan sektör profesyonelleri, sivil toplum kurumu temsilcileri, akademisyenler ve üreticiler dijital dönüşümü insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarıyla ele alacak. 21 Aralık Salı günü '21. Yüzyılın Petrolü=Veri' ve 'Akıllı Makineler Çağı=Makinelerin Yükselişi' oturumları; 22 Aralık Çarşamba günü 'Dijital Evrene Giriş: Matriks Evreni ve Metaverse' ve 'İnsansız (Hatasız) Fabrikalar' oturumları; webinar serisinin son günü olan 23 Aralık’ta ise Güney Ege için kritik öneme sahip turizm sektörünün dijital dönüşümü hakkındaki 'Teknoloji Çağı ve Turizm' oturumu gerçekleştirilecek.

Webinar oturumları ile işletmeler kendi iş süreçlerine benzer alanlarda uygulanan başarı örnekleri hakkında bilgi alırken ülkemizdeki iyi uygulama örnekleri ile buluşmaları sağlanacak. Düzenlenecek organizasyon vesilesiyle dijital dönüşüm alanında başarılı işletmelerin tecrübeleri Güney Ege’deki işletme ve üreticilere aktarılacak.

GEKA'dan yapılan açıklamada, "Oturumlara katılmak isteyenler www.geka.gov.tr adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilir ve https://bit.ly/3s78Hxl linkinden kayıt yaptırabilir" denildi.

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