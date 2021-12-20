Aydınlı Eymen, bronz madalya ile döndü

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından Edirne'de düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi final müsabakaları sona erdi. Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yarışlara 33 şehirden 587 sporcu katıldı. Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü adına yarışa katılan genç Eymen ise Aydın’ı temsil etti.



Serbest, sırt üstü, kurbağalama, kelebek, karışık, serbest bayrak yarışı ve karışık bayrak yarışı olmak üzere 7 kategoride gerçekleştirilen yarışlarda Aydın’ı temsil eden Eymen aldığı dereceler ile bronz madalya kazandı. Aydınlı genç Eymen, erkekler 50 metre kurbağalama kategorisini 41.78 saniye, erkekler 50 metre serbest kategorisini 31.89 saniye ve erkekler 100m metre serbest kategorisini ise 1 dakika 9.4 saniyede tamamlayarak tüm yarışlarda A1 barajını geçmeyi başardı.



Aydın’a başarı ile dönen genç Eymen’i tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; “1719 Aralık 2021 tarihleri arasında Edirne’de düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Final Müsabakalarında ilimizi temsil eden sporcumuz Eymen Bayındır, yarıştığı seriler sonucunda bronz madalya kazanmıştır. Sporcumuzu ve antrenörümüz Yeşim Uyar'ı kutluyoruz” dedi.

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