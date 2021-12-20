Aydın'da KGYS'ye yakalanan 118 kişi uyarıldı

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen Korona virüs denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından son bir haftada kurallara uymadığı tespit edilen 118 kişi uyarıldı.



Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 78 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgının önüne geçilmeye çalışılırken, Aydın genelinde denetimler de aralıksız sürüyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında son bir haftalık denetim raporları kamuoyu ile paylaşıldı. Valilik tarafından yapılan paylaşımda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 1319 Aralık 2021 tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 118 kişi uyarıldı.



Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Covid19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 118 şahıs ikaz edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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