Kuyucak portakalı, Antalya portakalına rakip oldu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde üretilen ve iklim şartları gereği üretildiği diğer bölgelere oranla dayanıklılığı daha fazla olan Washington Navel cinsi portakal, Antalya'da üretilen portakala rakip oldu. Kalın kabuğu sayesinde tazeliğini uzun süre koruyan portakallar hasat edildikten sonra uygun saklama koşullarında muhafaza edilerek, iç piyasada ve yurt dışına ihracı yapılıyor.

Havaların soğuması ile birlikte narenciye ihtiyacı arttı. Başta Antalya olmak üzere narenciye üretiminin yapıldığı yerlerde hasat çalışmaları sürüyor. Hasat ve üretimin arttığı bu günlerde Washington Navel cinsi portakalın üretildiği Antalya iklimine göre daha avantajlı durumda üretimi ve depolamayı sağlayarak tazeliğini yaklaşık 5 ay daha koruyabilen ve Aydın’da üretilen portakallar, Antalya'da üretilen portakallara rakip oldu.

Aydın’ın Kuyucak ve Nazilli ilçelerindeki özel iklim şartları nedeniyle daha kalın kabuk yapısı ile dayanımı ve depolanması mümkün olabilen Washington Navel cinsi portakal, Antalya bölgesindeki sıcak iklim nedeniyle yumuşak kabuklu olmasından dolayı sadece hasattan kısa bir süre içerisinde tüketilmesi zorunlu iken Kuyucak’ın özel iklimi sayesinde depolarda 45 ay tazeliğini koruyabiliyor. Hal böyle olunca Kuyucak’taki depolara kaldırılan portakallar bahar döneminde çıkartılarak hem iç piyasaya hem de ihracata gönderiliyor. Son yıllarda yapılan portakal kurutma işlemi ve diğer işlemler sayesinde de üretici gelirini katlayarak arttırıyor.

Kuyucak portakalının hasat ve depolama çalışmaları hızla devam ediyor. Aydın’ın portakal ambarı olarak da bilinen ve en çok portakalın üretildiği Kuyucak ilçesinde hasadın ardından hemen hemen her evde bulunan depolara muhafaza edilen portakallar bu yıl üreticinin de yüzünü güldürdü. Yaz aylarının kurak geçmesine ve üreticinin düşük rekolte beklemesine rağmen bu seneki rekoltenin iyi olması da üreticiyi sevindirirken, özellikle kadın işçilerin tek tek elleri ile özenle topladığı portakallar Mayıs ayında satışa sunulmak üzere depolarda yerini aldı.

Son yıllarda artan devlet desteği, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve İlçe Belediyesinin katkıları ile üretimi artırılmaya çalışılan portakal, büyük bölümü tarımla uğraşan ilçe halkının önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. İlçe halkının büyük bölümünün geçim kaynağı olan portakalın özel kabuk yapısı ile birlikte Kuyucak bölgesine özel iklim yapısı sayesinde hiçbir işleme tabi tutulmadan yaklaşık 45 ay neredeyse dalından koparıldığı gibi suyunu kaybetmiyor. Kuyucak portakalı bu özelliği ile hasat edilmesinin ardından en fazla 15 gün içerisinde tüketilme zorunluluğu olan Antalya portakalına en büyük rakip olarak görülüyor.

Aydın’da sadece Kuyucak ve Nazilli’de üretimi yapılan, yılda ortalama 85 bin ton civarında hasadı gerçekleştirilen portakalların 5565 bin tonu Kuyucak’ta elde ediliyor. Yıllık üretimin yarısına yakın kısmı Rusya ve Irak’a ihraç edilirken, yarıdan fazla bölümü ise özellikle Antalya bölgesindeki ağaçlarda portakal bittiğinde Kuyucak’taki depolar devreye giriyor. Süt ve et gelirinden sonra portakalın ilçeye ekonomik yönden katkısı ise ortalama 150 milyon TL civarı.



“Kaliteli portakal üretmeye çalışıyoruz”

Uzun yıllardır arazisinde portakal yetiştiren Kuyucaklı çiftçi Cemalettin Aysan, 2021 sezonunda çocuğu gibi baktığı portakallarını hasat ettiğini ve depoya kaldırdığını ifade ederek, “Hasadını yaptığımız portakalları bahçe içerisinde boylandırıp kasalar içerisine yerleştiriyoruz. Buradan da depoya alıyoruz. Depoda MartNisan ayları, bazen Mayıs ayına kadar bekletip piyasaya sürüyoruz. Böylelikle insanlara daha güzel, daha tatlı portakal sunma yani uzun vadede portakal sunma imkanımız doğuyor. Yaklaşık 2627 dönümde 750 ağaçtan 80100 ton civarı portakal elde ediyoruz. Portakalların boylarını tasnifledikten sonra talepler doğrultusunda bir kısmını suluk olarak, bir kısmını da kurutma olarak hazırlayıp değerlendiriyoruz. Genelde ürünlerimiz yurt dışı ihracatına gidiyor. Devletimizin bu konuda bize özellikle şu andaki ekonomik krizden dolayı aşırı desteğini görüyoruz. Bizler de kaliteli portakal üretmeye çalışıyoruz. Portakallarımızı taze olarak sunduğumuz gibi ayrıca kurutmak suretiyle de ve kuru olarak da piyasaya sürüyoruz. Ve böylelikle katma değerimizi artırmış oluyoruz” dedi.



“Kuyucak Ege Bölgesi'nin bir numaralı portakal ambarıdır”

Kuyucak’ın Ege Bölgesi'nin en büyük ve en yüksek portakal üretimi yapan bir ilçesi olduğunu ifade eden Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sadettin Vural, “Bu özelliği ile Kuyucak Ege Bölgesi'nin bir numaralı portakal ambarıdır. Kuyucak’ta üretilen portakallar diğer bölgelerde üretilen portakallara nazaran mukavemeti daha fazladır. Dolayısıyla ağacın başından toplanan portakallar depolarda 4 ay süreyle bekletilmektedir. Türkiye'nin diğer bölgelerinde üretilen Washington Navel cinsi portakallar mukavemeti düşük olduğu için bekletme imkanı olmadığı için ağaç başından tüketiciye sunulmaktadır. Bizim portakalımız bu diğer bölgede üretilen portakallardan yaklaşık 4 ay sonra depodan pazara çıkmaktadır. Bu da portakal üreticisinin daha iyi para kazanmasına sebebiyet vermektedir. Kuyucak portakalımız, özel kabuk yapısı ve depolama imkanı olduğu için bu şekilde 4 ay süreyle bekleyebilmektedir. Buna rağmen kalitesinde hiçbir düşüklük meydana gelmemektedir. Bu da bölgemizin iklim yapısıyla alakalıdır. Bölgemiz hafifçe nemli iklim olduğu için doğal şartlarda bekleyen portakallarımızda hiçbir kalite kaybı bulunmamaktadır. Portakalımızı özellikle kurutulmuş meyve şeklinde de değerlendirmekteyiz. Bunun yanında bir de kabuğundan meyve ekstresi şeklinde bir işlem yapılmaktadır. Yani portakalımız her türlü işlemden geçirilerek tüketicilere sunulmakta olan değerli bir ürünümüzdür. Kuyucak çiftçisine de çok büyük gelir kapısı sağlamaktadır. Özellikle kurutulmuş bu portakal son yıllarda hem tüketici bazında hem de üretici bazında çok değerli bir ürün hale gelmiştir. Katma değeri yüksek bir üründür. Üretmiş olduğumuz Kuyucak portakalımızın lezzeti dünyada eşsizdir. Türkiye'de eşsizdir. Çok kalitelidir. Şimdi son günlerde belediye başkanlığımız tarafından bu Kuyucak portakalının farklı özellikler taşıdığından dolayı coğrafi işaret alınması konusunda çalışmalar yapılmaktadır. İnşallah patent enstitüsünden coğrafi işareti alındıktan sonra markamızı oluşturacağız. O zaman daha değerli bir şekilde ürünlerimizi pazarlama şansımız olabilecek” dedi.

