Nazilli Belediyesi'nde hizmet içi eğitimlere devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Belediyesi'nde hizmet içi eğitimlere devam ediyor

İHA

Nazilli Belediyesi'nde hizmet içi eğitimlere devam ediyor

Nazilli Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle düzenlenen program kapsamında, belediye personeline bütçe ve yıllık faaliyet raporu hazırlanması konusunda eğitim verildi.

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından, belediye personeline bütçe ve yıllık faaliyet raporu hazırlanması konulu seminer verildi. Bağımsız Denetçi Ahmet Arslan tarafından Belediye Meclis Salonu’nda 2 gün boyunca verilen eğitimde; faaliyet raporu mevzuatları, stratejik plan, bütçe, yönetim ve iç kontrol sistemi ile performans uygulamaları anlatıldı.

47 personelin katıldığı seminerde hizmet içi eğitimlerin büyük önem taşıdığını ifade eden Arslan, “Nazilli Belediyesi’ne personel eğitimine verdikleri önem ve desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu tür eğitimleri tüm birimlerde vermeye devam edeceğiz. İşleyişin en iyi şekilde yürütülmesi noktasında değişen mevzuatlara ilişkin gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi olarak hizmet içi eğitimlerin artırılması noktasında çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Yıl sonu olması dolayısıyla İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzce faaliyet raporu ve bütçe hazırlanması hususunda bir eğitim semineri düzenlendi. Emeklerinden dolayı kıymetli hocamıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuyucak portakalı, Antalya portakalına rakip oldu
YEREL HABERLER Kuyucak portakalı, Antalya portakalına rakip oldu
Aydın'da KGYS'ye yakalanan 118 kişi uyarıldı
YEREL HABERLER Aydın'da KGYS'ye yakalanan 118 kişi uyarıldı
Aydınlı Eymen, bronz madalya ile döndü
YEREL HABERLER Aydınlı Eymen, bronz madalya ile döndü
Dijital Dünya, Dijital Gelecek isimli konferanslar başlıyor
YEREL HABERLER Dijital Dünya, Dijital Gelecek isimli konferanslar ...
Aydın’da kanunsuz ava geçit yok
YEREL HABERLER Aydın’da kanunsuz ava geçit yok
Minikler Aydın’a başarıyla döndü
YEREL HABERLER Minikler Aydın’a başarıyla döndü
Aydın İl Müftülüğü engellilere yönelik etkinlik düzenledi
YEREL HABERLER Aydın İl Müftülüğü engellilere yönelik etkinlik ...
Yaşından büyük cipleri tamir ediyor
YEREL HABERLER Yaşından büyük cipleri tamir ediyor
Kestane fiyatları yüzde yüz zamlanınca kestaneciler gece mesaisine başladı
YEREL HABERLER Kestane fiyatları yüzde yüz zamlanınca kestaneciler ...
ABGC'den Sarıkaya'ya kınama ABGC Başkanı Ulucan: "Muharrem Sarıkaya'yı gazeteci olarak tanımıyoruz"
YEREL HABERLER ABGC'den Sarıkaya'ya kınama ABGC Başkanı Ulucan: ...
Didim'de doktora kafa atan şüpheli tekrar gözaltına alındı
YEREL HABERLER Didim'de doktora kafa atan şüpheli tekrar gözaltına ...
Didim'de doktora kafa atan şüpheli tekrar gözaltına alındı
YEREL HABERLER Didim'de doktora kafa atan şüpheli tekrar gözaltına ...
Didim'de doktora kafa atan şüpheli tekrar gözaltına alındı
YEREL HABERLER Didim'de doktora kafa atan şüpheli tekrar gözaltına ...
Didim’deki saldırgan, gözaltına alındı Bakan Koca’dan Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür
YEREL HABERLER Didim’deki saldırgan, gözaltına alındı Bakan Koca’dan ...
Ağabeyinin ölmeden önce yazdığı mektubunu cenaze namazı sırasında okudu 
YEREL HABERLER Ağabeyinin ölmeden önce yazdığı mektubunu cenaze ...
Ağabeyinin ölmeden önce yazdığı mektubunu cenaze namazı sırasında okudu 
YEREL HABERLER Ağabeyinin ölmeden önce yazdığı mektubunu cenaze ...
Ağabeyinin ölmeden önce yazdığı mektubunu cenaze namazı sırasında okudu 
YEREL HABERLER Ağabeyinin ölmeden önce yazdığı mektubunu cenaze ...
Ağabeyinin ölmeden önce yazdığı mektubunu cenaze namazı sırasında okudu 
YEREL HABERLER Ağabeyinin ölmeden önce yazdığı mektubunu cenaze ...
Ağabeyinin ölmeden önce yazdığı mektubunu cenaze namazı sırasında okudu 
YEREL HABERLER Ağabeyinin ölmeden önce yazdığı mektubunu cenaze ...
Bakan Koca, Didim’deki saldırıyı kınadı Bakan Koca: “Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı”
YEREL HABERLER Bakan Koca, Didim’deki saldırıyı kınadı Bakan Koca: ...
Efeler 09 SFK, liderliğini korudu
YEREL HABERLER Efeler 09 SFK, liderliğini korudu
İnsanın içini ısıtan manzara Soğuk havayı günbatımı ısıttı
YEREL HABERLER İnsanın içini ısıtan manzara Soğuk havayı günbatımı ...
Aydın’da soğuk hava etkili olacak
YEREL HABERLER Aydın’da soğuk hava etkili olacak
Efeler’in Otizm Yaşam Merkezi diğer belediyelere örnek gösterildi
YEREL HABERLER Efeler’in Otizm Yaşam Merkezi diğer belediyelere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.